Минобороны России: взятие Новой Казачьей в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Новой Казачьей в Харьковской области. Ведомство подчеркнуло продолжение боёв за Варваровку, Лобановку и Резниково, а также нанесение ударов по объектам в Киеве и логистическому центру «Гостомель».