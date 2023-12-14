Металлургические заводы Мценска «сватают» перейти в другие регионы

Древний город под Орлом по праву считается вотчиной металлургов. Одной из самых больных проблем её дальнейшего существования является острая нехватка кадров рабочих специальностей и среднего управленческого звена.
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