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Металлургические заводы Мценска «сватают» перейти в другие регионы

Металлургические заводы Мценска «сватают» перейти в другие регионы

Древний город под Орлом по праву считается вотчиной металлургов. Одной из самых больных проблем её дальнейшего существования является острая нехватка кадров рабочих специальностей и среднего управленческого звена.

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