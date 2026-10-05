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В МВД Татарстана поздравили педагогов с Всемирным Днем учителя

Мероприятия состоялись по инициативе Общественного совета ведомства. Приглашенными гостями стали кураторы и координаторы республиканского межведомственного антинаркотического проекта «Самостоятельные дети».

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