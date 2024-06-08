ООО ЧОП «ЛОГОС ТИТУЛ» На постоянную работу требуется сотрудники охраны (мужчины и женщины). (с опытом работы на объектах образования) наличие УЧО обязательно Объекты образования г.
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ООО ЧОП «ЛОГОС ТИТУЛ» На постоянную работу требуется сотрудники охраны (мужчины и женщины). (с опытом работы на объектах образования) наличие УЧО обязательно Объекты образования г.