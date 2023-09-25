Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Кард АСА 164 – кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Кард АСА 164 – кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Вечером 4 октября 2023 года в Грозном (Россия) пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 164.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх