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Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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Комментарии
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Лена Елена
А не пригласить ли нам в Россию папуасов по упрощенному гражданству...
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1 д.
Cергей Стихин
Этническим казахам и в Казахстане нормально, а вот русскоязычным. Правильный Указ и не для папуасов...... Молдавани православные.  Ещё по Прибалтике, по русскоязычным надо принять подобный документ. Пришло время....
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1 д.
Cергей Стихин
Отдельно Указ по приоритету русскоязычным в том числе и не славянского происхождения, но разделяющим наши Устои. Выделить Регион для ассимиляции и последующему дальнейшему расселению по территории России.......
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1 д.

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