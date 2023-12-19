Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Лена Елена А не пригласить ли нам в Россию папуасов по упрощенному гражданству...

Cергей Стихин Этническим казахам и в Казахстане нормально, а вот русскоязычным. Правильный Указ и не для папуасов...... Молдавани православные. Ещё по Прибалтике, по русскоязычным надо принять подобный документ. Пришло время....