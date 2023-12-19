Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван
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Лена Елена
А не пригласить ли нам в Россию папуасов по упрощенному гражданству...
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1 д.
Cергей Стихин
Этническим казахам и в Казахстане нормально, а вот русскоязычным. Правильный Указ и не для папуасов...... Молдавани православные. Ещё по Прибалтике, по русскоязычным надо принять подобный документ. Пришло время....
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1 д.
Cергей Стихин
Отдельно Указ по приоритету русскоязычным в том числе и не славянского происхождения, но разделяющим наши Устои. Выделить Регион для ассимиляции и последующему дальнейшему расселению по территории России.......
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1 д.
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