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Царьград

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Axios: Илон Маск «сенсационно» присоединился к разговору Трампа с Зеленским

Axios: Илон Маск «сенсационно» присоединился к разговору Трампа с Зеленским

Американский миллиардер и основатель соцсети X Илон Маск участвовал в беседе избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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