Грузия идет к неизбежному госперевороту. Как отреагирует Россия?

Светлана Кондрашова, Темур Пипия. Информация о возможном государственном перевороте в Грузии, которая была озвучена официальными представителями службы государственной безопасности страны на прошлой неделе, стала предметом активного обсуждения политиков и экспертов, журналистов и аналитиков не только в Грузии, но и за ее пределами.
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