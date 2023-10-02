Грузия идет к неизбежному госперевороту. Как отреагирует Россия?

Светлана Кондрашова, Темур Пипия. Информация о возможном государственном перевороте в Грузии, которая была озвучена официальными представителями службы государственной безопасности страны на прошлой неделе, стала предметом активного обсуждения политиков и экспертов, журналистов и аналитиков не только в Грузии, но и за ее пределами.