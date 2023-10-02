БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Грузия идет к неизбежному госперевороту. Как отреагирует Россия?

Грузия идет к неизбежному госперевороту. Как отреагирует Россия?

Светлана Кондрашова, Темур Пипия.   Информация о возможном государственном перевороте в Грузии, которая была озвучена официальными представителями службы государственной безопасности страны на прошлой неделе, стала предметом активного обсуждения политиков и экспертов, журналистов и аналитиков не только в Грузии, но и за ее пределами.

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