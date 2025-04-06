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Царьград

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В японском небе пропал вертолет: троих пилотов нашли, троих ищут

В японском небе пропал вертолет: троих пилотов нашли, троих ищут

Вертолет японской спасательной службы исчез с радаров над Японским морем у острова Цусима. Троих членов экипажа нашли и госпитализировали, поиск остальных продолжается.

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