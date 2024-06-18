Силы ТОФ начали развертывание в рамках учения в акватории Тихого океана

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) начали развертывание из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проведут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
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