Страна и люди
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Страна и люди

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  • Леонид
    Брехняяяя. Ничего они не заерзали. Всё у них нормально будет. А народу косточку кинут, народ и доволен, скандирует.Если Белоусов это...
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    Где там у нас пехотинец? Пусть скажет веское слово. Или тут он решает промолчать?"Вы кто такие нав...

Силы ТОФ начали развертывание в рамках учения в акватории Тихого океана

Силы ТОФ начали развертывание в рамках учения в акватории Тихого океана

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) начали развертывание из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проведут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

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