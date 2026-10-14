Давление на Киев нужно Трампу для решения дел перед выборами – эксперт

Журналист-международник Рустем Сафронов в рамках программы «Мнение» , что за ограничением разведданных для ВСУ и давлением Вашингтона на Киев стоит желание президента США Дональда Трампа решить внутренние вопросы перед выборами в конгресс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дело генерала Ива...
- Ростислав Ищенко:...
- Обгоняем Маска? В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым