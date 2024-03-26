ФСБ задержала ОПГ из чиновников Минэкономразвития и предпринимателей

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о раскрытии преступной группировки, в которую входили высокопоставленные чиновники Министерства экономического развития и предприниматели Ставропольского края, сообщает ТАСС.
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