МИД Белоруссии назвал недружественным шагом закрытие Латвией границы

Минск расценивает закрытие Латвией границы с Белоруссией как недружественный шаг и оставляет за собой право ответных мер, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и своих граждан, говорится в заявлении белорусского МИД.
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