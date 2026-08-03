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RT Russia

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МИД Белоруссии назвал недружественным шагом закрытие Латвией границы

МИД Белоруссии назвал недружественным шагом закрытие Латвией границы

Минск расценивает закрытие Латвией границы с Белоруссией как недружественный шаг и оставляет за собой право ответных мер, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и своих граждан, говорится в заявлении белорусского МИД.

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