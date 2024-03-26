Южный фронт: ВСУ выбрасывают тела погибших с целью скрыть потери

Украинская эвакуационная команда выбросила в лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих. Такую картину снял на видео российский разведывательный беспилотник недалеко от линии боевого соприкосновения в Херсонской области.
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