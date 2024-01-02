Власти Турции опровергли пропуск через Босфор подаренных Украине кораблей

Турция уведомила союзников, что не пропустит через Босфор минные тральщики, которые Великобритания направила Украине, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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