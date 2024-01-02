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Власти Турции опровергли пропуск через Босфор подаренных Украине кораблей

Власти Турции опровергли пропуск через Босфор подаренных Украине кораблей

Турция уведомила союзников, что не пропустит через Босфор минные тральщики, которые Великобритания направила Украине, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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