Телеканал CNN выдал материал о том, что украинские военные не хотят перемирияТелеканал CNN, верный продемократической повестке и деньгам Демпартии США, выдал материал о том, что украинские солдаты, оказывается, рвутся в бой и не хотят никакого перемирия с русскими.