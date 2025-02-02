Телеканал CNN выдал материал о том, что украинские военные не хотят перемирияТелеканал CNN, верный продемократической повестке и деньгам Демпартии США, выдал материал о том, что украинские солдаты, оказывается, рвутся в бой и не хотят никакого перемирия с русскими.
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