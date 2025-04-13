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Царьград

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Концерт в глубоком блиндаже: Центральный военный округ отметил 83-летие

Концерт в глубоком блиндаже: Центральный военный округ отметил 83-летие

В тылу специальной военной операции прошел концерт в честь 83-й годовщины Алейского мотострелкового соединения Центрального военного округа.

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