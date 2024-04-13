WD представила портативный SSD на 368 Тбайт — он весит 13 кг и комплектуется чемод...

WD представила портативный SSD на 368 Тбайт — он весит 13 кг и комплектуется чемоданом на колёсикахНа выставке NAB в Лас-Вегасе, которая стартовала 13 апреля, компания Western Digital представила портативный твердотельный накопитель ёмкостью 368 Тбайт.