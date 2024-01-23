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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

Заместитель главы военного ведомства вручил военнослужащим знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест, медали «За отвагу» и Жукова.

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