Крымская митрополия начала сбор на закупку куличей для бойцов СВО

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в преддверии Светлого Праздника Воскресения Христова во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии проводится акция «Пасхальный подарок защитнику Отечества» – кружечный сбор на централизованную закупку пасхальных куличей для раздачи военнослужащим срочной службы на территории Республики Крым и для Крымских подразделений в зоне проведения Специальной Военной операции на Херсонском направлении.
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