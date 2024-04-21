Крымская митрополия начала сбор на закупку куличей для бойцов СВО

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в преддверии Светлого Праздника Воскресения Христова во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии проводится акция «Пасхальный подарок защитнику Отечества» – кружечный сбор на централизованную закупку пасхальных куличей для раздачи военнослужащим срочной службы на территории Республики Крым и для Крымских подразделений в зоне проведения Специальной Военной операции на Херсонском направлении.