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Сийярто высказал противоположные позиции по конфликтам на Украине и в Газе

Сийярто высказал противоположные позиции по конфликтам на Украине и в Газе

МИД Венгрии Сийярто указал на ошибки Европы в разрешении конфликта на Украине Европа совершила огромные ошибки в вопросе разрешения конфликта на Украине, в частности, путем его глобализации, а не изоляции.

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