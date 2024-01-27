Сийярто высказал противоположные позиции по конфликтам на Украине и в Газе

МИД Венгрии Сийярто указал на ошибки Европы в разрешении конфликта на Украине Европа совершила огромные ошибки в вопросе разрешения конфликта на Украине, в частности, путем его глобализации, а не изоляции.
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