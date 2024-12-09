У взяточника из МВД России Сатюкова арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

Офицера обвинили в получении взяток на пять миллиардов рублей.Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что по громкому делу в отношении бывшего начальника отделения управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова на его имущество наложен арест на сумму более 2,1 миллиарда рублей.