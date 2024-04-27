МО: снайперы-десантники спасли из-под обстрела ВСУ беженцев из Часова Яра

Снайперы-десантники из подразделений российских воздушно-десантных войск спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) беженцев из Часова Яра, которые пытались бежать из города в сторону Луганской народной республики.
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