Офтальмохирург Светлаков: ухудшение зрения говорит о проблемах с головным мозгом

Причины внезапного ухудшения зрения могут крыться в проблемах с головным мозгом. На снижение остроты зрения влияют мигрени, рассеянный склероз, повышенное внутричерепное давление, а также инсульт и гипертония.
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