Что мы строим в России?

Любое государство стремится построить общество в интересах своих граждан или в интересах одной из привилегированных групп.
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