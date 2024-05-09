В конгрессе потребовали от Байдена объяснения задержкам поставок оружия Израилю

Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл потребовали от американского президента Джо Байдена объяснений из-за задержки отправок оружия в Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии