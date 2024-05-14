Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Стэйси
    Не передергивай. Пусть на своём национальном телевидении собирает деньги +у  них там сильны родственные многочисленны...Докатились, по ТВ...
  • Тамара Елисеева
    Пусть едет домой и лечит детей её государство. При чём здесь Россия?Докатились, по ТВ...
  • Стэйси
    провокатор ты РомкаБелоусов взялся з...

ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут"

ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут"

В 2014 году Донбасс выступил за крепкие связи с Россией - тогда началась гражданская война, унёсшая многие жизни.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
а для застройщиков надо вводит оборотные штрафы в случае необоснованного использования таких трудовых ресурсов.
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14 час.
Александр Доливо
Для центрально-азиатских обезьян только язык автомата Калашникова будет хорошо понятен и до кишлака &quot;доведёт&quot; вскорости, а чиновничество как всегда сопли жуёт вместо решительных действий!!!
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9 час.
ИН
Ирина Некрасова
От бандеровцев освободили города Донбасса, а другой бедой наводнили!.. Хрен редьки не слаще. Мало было мариупольцам бед - пришла такая, от которой стонет и трещит вся Россия. Ужас, что происходит в стране.
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8 час.

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