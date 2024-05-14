ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут"

Аршак Меликджанян а для застройщиков надо вводит оборотные штрафы в случае необоснованного использования таких трудовых ресурсов.

Александр Доливо Для центрально-азиатских обезьян только язык автомата Калашникова будет хорошо понятен и до кишлака "доведёт" вскорости, а чиновничество как всегда сопли жуёт вместо решительных действий!!!