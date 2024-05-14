В 2014 году Донбасс выступил за крепкие связи с Россией - тогда началась гражданская война, унёсшая многие жизни.
ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут"
Комментарии
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Аршак Меликджанян
а для застройщиков надо вводит оборотные штрафы в случае необоснованного использования таких трудовых ресурсов.
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14 час.
Александр Доливо
Для центрально-азиатских обезьян только язык автомата Калашникова будет хорошо понятен и до кишлака "доведёт" вскорости, а чиновничество как всегда сопли жуёт вместо решительных действий!!!
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9 час.
ИН
Ирина Некрасова
От бандеровцев освободили города Донбасса, а другой бедой наводнили!.. Хрен редьки не слаще. Мало было мариупольцам бед - пришла такая, от которой стонет и трещит вся Россия. Ужас, что происходит в стране.
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8 час.
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