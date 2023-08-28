Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

16-летний Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке. Он побил рекорд Фати

16-летний Ямаль стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке. Он побил рекорд Фати

Полузащитник «Барселоны» отметился в матче 3-го тура Ла Лиги (4:3) голевой передачей на Гави и был признан лучшим игроком матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх