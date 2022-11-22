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Компани о Роналду в «Бернли»: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»

Венсан Компани подшутил над Криштиану Роналду в эфире BBC. Главный тренер «Бернли» выступал в качестве эксперта в репортаже о матче сборных Франции и Австралии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (4:1).

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