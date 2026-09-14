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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметит 61-летие 14 сентября

Дмитрию Медведеву 14 сентября 2026 года исполнился 61 год. Пока большинство СМИ вспоминают его любовь к хард-року и косуху, за кадром остается другое: человек, который ввел уголовную ответственность за перекрытие дорог, увеличил срок президентства и, по оценкам западных аналитиков, мог бы решиться на то, на что не решается российский лидер Владимир Путин.

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