Дмитрию Медведеву 14 сентября 2026 года исполнился 61 год. Пока большинство СМИ вспоминают его любовь к хард-року и косуху, за кадром остается другое: человек, который ввел уголовную ответственность за перекрытие дорог, увеличил срок президентства и, по оценкам западных аналитиков, мог бы решиться на то, на что не решается российский лидер Владимир Путин.