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В Орле в пострадавший от БПЛА детский сад вернулись дети

В Орле в пострадавший от БПЛА детский сад вернулись дети

Сегодня, 21 сентября, в детском саду №98, пострадавшем от беспилотника, дети вернулись в группы. Обломки вражеского беспилотника рухнули на детсад в ночь с 12 на 13 сентября.

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