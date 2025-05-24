Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении специальной военной операции (СВО).
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