В России ученые попробовали лечить депрессию через кишечник

Препараты, позитивно действующие на баланс различных бактерий в кишечнике человека, могут помочь больному депрессией и не только, 6 января заявил заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова (ИОГен) РАН Валерий Даниленко РИА Новости.