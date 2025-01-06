В России ученые попробовали лечить депрессию через кишечник

Препараты, позитивно действующие на баланс различных бактерий в кишечнике человека, могут помочь больному депрессией и не только, 6 января заявил заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова (ИОГен) РАН Валерий Даниленко РИА Новости.
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