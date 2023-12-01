Трёх человек эффектно задержали силовики около "Сибирского Молла" в Новосибирске

Машину с людьми остановили прямо на дороге и уложили пассажиров лицами вниз.Жители Новосибирска вечером в четверг, 30 ноября, стали очевидцами эффектного задержания трёх человек в районе остановки общественного транспорта "Сибирский Молл".
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