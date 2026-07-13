Просила взаймы на «решение проблем»: в Чеченской Республике окончено расследование дела о мошенничестве

Следователями следственного отделения ОМВД России по Шелковскому району Чеченской Республики окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в двух эпизодах крупного мошенничества.
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