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Происшествия

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Просила взаймы на «решение проблем»: в Чеченской Республике окончено расследование дела о мошенничестве

Следователями следственного отделения ОМВД России по Шелковскому району Чеченской Республики окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в двух эпизодах крупного мошенничества.

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