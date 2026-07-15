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Коротко о главном

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Во Львове сотрудник ТЦК избил защищавшую мужа от мобилизации женщину

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об инциденте во Львове, где сотрудник ТЦК (аналог российского военкомата) избил женщину, пытавшуюся предотвратить похищение мужчины.

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