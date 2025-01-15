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Царьград

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В Рязани создали панель клеточных линий, которая удешевит производство лекарств

В Рязани создали панель клеточных линий, которая удешевит производство лекарств

Разработка позволит производить лекарства в России быстрее и дешевлеПервая в России панель клеточных линий, предназначенная для проведения исследований взаимодействия лекарственных препаратов, была создана на базе Рязанского государственного медицинского университета им.

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