ВСУ сбросили бомбу на Запорожскую АЭС

Украинские военные обстреляли объект критической инфраструктуры атомной электростанции.Пресс-служба Запорожской атомной станции опубликовало экстренное сообщение о том, что украинские боевики сбросили безоболочное взрывное устройство в район баков с дизельным топливом.
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