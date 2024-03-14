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ВСУ сбросили бомбу на Запорожскую АЭС

ВСУ сбросили бомбу на Запорожскую АЭС

Украинские военные обстреляли объект критической инфраструктуры атомной электростанции.Пресс-служба Запорожской атомной станции опубликовало экстренное сообщение о том, что украинские боевики  сбросили безоболочное взрывное устройство в район баков с дизельным топливом.

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