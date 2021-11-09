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"Росгосстрах": в длинные выходные страховые случаи с жильем происходили в 4 раза реже

"Росгосстрах": в длинные выходные страховые случаи с жильем происходили в 4 раза реже

Число страховых случаев с жильем в период длительных выходных, объявленных из-за пандемии, снизилось на 75% по сравнению с допандемийным 2019 годом и на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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