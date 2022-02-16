В Сети опубликовали видео с вертолетом ВВС США с позывным EVAC01 на границе c Украиной

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вертолет ВВС США UH-60 "Черный ястреб" заметили взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной, соответствующее видео Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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