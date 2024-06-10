Сегодня будет очередная весёлая история из жизни наших "звёзд", разбежавшихся по всему миру в поисках того самого места, где "задница в тепле", ну и заодно ярых поборников демократии и нетвойнистов в одном флаконе.
Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом
Комментарии
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А Кудасов
Неужели Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков и эти Никитины Если у себя дома не нужны, да хоть в той же Черногории нужны? А они может сами свои билеты выкупают? Хотя там такие же отщепенцы, но более бездарные, имеются и с банкой пивка за не дорого зайдут.
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13 час.
Алина Белова
У нас раскупили билеты на Никитиных нетвойнисты и предатели. Не может здравомыслящий адекватный человек отдавать свои деньги для тех, кто убивает наших ребят на СВО и тем кто собирает эти деньги на их заграничную жизнь. А кто предоставил помещение для концерта Никитиных ? Может ими в первую очередь сейчас заняться и освободить от занимаемой должности, а может и наказать жестоко ? ДУМА должна издать какой-то законодательный акт о наказании таких любителей, способствующих заработкам предателей
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11 час.
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