Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом

Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом

Сегодня будет очередная весёлая история из жизни наших "звёзд", разбежавшихся по всему миру в поисках того самого места, где "задница в тепле", ну и заодно ярых поборников демократии и нетвойнистов в одном флаконе.

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Комментарии
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А Кудасов
Неужели Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков и эти Никитины Если у себя дома не нужны, да хоть в той же Черногории нужны? А они может сами свои билеты выкупают? Хотя там такие же отщепенцы, но более бездарные, имеются и с банкой пивка за не дорого зайдут.
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13 час.
Алина Белова
У нас раскупили билеты  на Никитиных  нетвойнисты  и предатели. Не может  здравомыслящий  адекватный  человек  отдавать свои деньги для тех, кто  убивает  наших ребят на СВО и тем кто  собирает  эти деньги на их  заграничную  жизнь.  А кто предоставил помещение для концерта Никитиных ?  Может  ими в первую  очередь  сейчас  заняться  и освободить от занимаемой  должности, а может  и  наказать жестоко ? ДУМА  должна  издать какой-то  законодательный  акт о наказании таких   любителей, способствующих  заработкам предателей
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11 час.

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