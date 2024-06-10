Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом

Неужели Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков и эти Никитины Если у себя дома не нужны, да хоть в той же Черногории нужны? А они может сами свои билеты выкупают? Хотя там такие же отщепенцы, но более бездарные, имеются и с банкой пивка за не дорого зайдут.

Алина Белова

У нас раскупили билеты на Никитиных нетвойнисты и предатели. Не может здравомыслящий адекватный человек отдавать свои деньги для тех, кто убивает наших ребят на СВО и тем кто собирает эти деньги на их заграничную жизнь. А кто предоставил помещение для концерта Никитиных ? Может ими в первую очередь сейчас заняться и освободить от занимаемой должности, а может и наказать жестоко ? ДУМА должна издать какой-то законодательный акт о наказании таких любителей, способствующих заработкам предателей