61 украинский дрон сбит силами ПВО России над восьмью регионами страны

В ночь с 7 на 8 июня российская ПВО успешно перехватила 61 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московской областью и Республикой Крым.