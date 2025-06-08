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61 украинский дрон сбит силами ПВО России над восьмью регионами страны

61 украинский дрон сбит силами ПВО России над восьмью регионами страны

В ночь с 7 на 8 июня российская ПВО успешно перехватила 61 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московской областью и Республикой Крым.

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