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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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На маршруте автобуса 1484 появится остановка «Улица Маяковского»

С 10 октября на пригородном маршруте 1484 проекта «Москва — область» добавится остановка «Улица Маяковского» в сторону Подрезкова.

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