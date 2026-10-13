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МОСИНФОРМ

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Многофункциональный бизнес-центр появится рядом с Рижским вокзалом

Многофункциональный бизнес-центр появится рядом с Рижским вокзалом

Согласована архитектурная концепция многофункционального делового комплекса с подземной автостоянкой и уникальным стилобатом в Марьиной Роще.

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