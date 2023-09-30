Беловодский район ЛНР поблагодарил Новосибирскую область за помощь в восстановлении

Новые регионы России отмечают первую годовщину воссоединения со страной.Жители Беловодского района, над которым Новосибирская область взяла шефство вскоре после признания независимости ЛНР, поблагодарили сибиряков за помощь.
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