Новак объявил об изменении мировых цен на дизельное топливо

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что после возобновления поставок дизельного топлива из России ожидается корректировка цен на нефтепродукты по всему миру, включая Европу.
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