В Ташкенте прошло заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств – участников СНГ

Оередное заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом (воспитательной работе) министерств обороны государств – участников СНГ проведено 24 июня в ТашкентеВ Законе Республики Узбекистан от 9 января 2018 года «Об Оборонной доктрине» определено, что Республика Узбекистан исходя из долгосрочных интересов национальной безопасности будет устанавливать и поддерживать с заинтересованными странами отношения стратегического партнёрства, а также устанавливать межгосударственные, взаимовыгодные, крепкие связи.