В казанском парке Победы в честь Дня памяти и скорби зажгли 30 тыс. свечей

В казанском парке Победы в честь Дня памяти и скорби зажгли 30 тысяч свечей. Участники мероприятия, включая представителей «Молодой гвардии Единой России» и «Единой России», а также горожан, создали портрет Магубы Сыртлановой — Героя Советского Союза, единственной женщины-Героя, проживавшей в Татарстане.