11 сентября в народном календаре Иван Постный, также обозначенный в церковном календаре как Иоанн Предтеча.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
11 сентября в народном календаре Иван Постный, также обозначенный в церковном календаре как Иоанн Предтеча.