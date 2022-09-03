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Анатолий Антонов призвал США к взаимодействию по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках ДСНВ

Россия призывает США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на паритетной основе, предусмотренной ДСНВ.

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